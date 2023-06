Soldes d’été : les magasins désertés au profit du e-shopping ?

Ce mercredi sonne le coup d’envoi des soldes d’été 2023. Rendez-vous immanquable des adeptes des bonnes affaires, les soldes d’été débutent aujourd’hui et se termineront le 25 juillet.

Si tous les magasins se sont traditionnellement préparés à accueillir un flot de visiteurs, les opérations de soldes en magasin semblent être en perte de vitesse quant à l’avènement du digital. Par ailleurs, selon un sondage de l’Ifop, 27 % des Français prévoient de renoncer aux soldes en 2023. Et 29 % disent prévoir un budget en baisse par rapport aux années précédentes.

Et si les soldes arrivent toujours à attirer quelques friands d’économie ou éternels amoureux du shopping, ils semblent attirer davantage de public sur les sites de e-commerce. Plus simples, ces sites épargnent aux clients de devoir faire la queue, permettent une vision claire des stocks et évitent la traditionnelle cohue des centres commerciaux. Aujourd’hui, beaucoup d’adeptes du shopping déclarent avoir déserté les boutiques physiques au profit des boutiques en ligne.

Faciles d’accès et d’utilisation, de nombreuses marques bien connues ont développé des applications simplifiant l’expérience shopping des utilisateurs. Plus de tailles disponibles, plus de stocks, plus de modèles, ces applications offrent une meilleure vision des articles au consommateur.

De bonnes affaires… pas toujours ?

Aujourd’hui, le e-shopping semble prendre le dessus sur les boutiques traditionnelles, et plus amplement en période de soldes. Mais attention à ne pas se laisser prendre par les techniques marketing utilisées sur les sites de fast fashion, qui proposent des articles au rabais durant toute l’année. Nous le savons, la période des soldes est idéale pour écouler des stocks vieillissants, mais elle peut-être également trompeuse, surtout en ligne.

Il vous faudra donc être vigilant aux prix proposés, qui, même s’ils sont affichés en gros lettrage rouge accompagnés de la mention -50%, ne veulent pas dire qu’un véritable rabais à bel et bien été appliqué à l’article. En effet, les sites de e-shopping sont l’outil idéal pour faire croire au consommateur qu’il fait une bonne affaire, proposant des codes promos à foison et regorgeant de mentions « soldes ! » et « promo ! » qui donnent l’impression d’économiser.

En cette période d’inflation, il est donc toujours important de savoir se faire plaisir, mais il est également intéressant de connaitre les méthodes de marketing en ligne desquels nous sommes les produits…