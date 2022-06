Solidarité : la Croix-Rouge Beaujolais Vals de Saône organise une collecte de matériel médical sur 5 jours

Du 20 au 24 juin, la Croix-Rouge Beaujolais Vals de Saône organise une collecte de matériel médical inutilisé pour le remettre en état et le donner à l’entreprise d’insertion Envie Autonomie Rhône-Alpes.

Une opération, menée avec l’aide de l’association Espoir Charcot à l’occasion de la semaine de la Maladie de Charcot, dont l’objectif est de restaurer le matériel reçu « et ainsi limiter le gaspillage, créer de l’emploi pour des personnes qui en sont éloignées et favoriser l’accès aux aides », indique le communiqué co-écrit par Envie Autonomie, la Croix-Rouge française et Espoir Charcot.

En effet, concernant le gaspillage, près de 30% du matériel médical ne serait plus utilisé au bout d’un an, selon une étude menée par le cabinet de conseil Alcimed.

La collecte de matériel médical aura lieu du lundi 20 juin au vendredi 24 juin, de 14h à 17h, dans les locaux de la Croix-Rouge situés au 1 860, route de Frans, 69 400 Villefranche-Sur-Saône.

Type de matériel collecté :

– Fauteuils roulants (manuels ou électriques).

– Scooters électriques.

– Cadres de marche, déambulateurs.

– Lits médicalisés et tables de lit.

– Lève-personnes.

– Aides à l’hygiène (surélévateurs de toilettes, chaises garde-robe, chaises de douche/bain).

– Aides au maintien à domicile (fauteuils releveurs et aides à la verticalisation).