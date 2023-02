Sonny Anderson de retour à l’OL en tant que conseiller sportif

Présenté à la presse aujourd’hui, Sonny Anderson fait officiellement son retour à l’Olympique Lyonnais, vingt ans après.

Consultant pour beIN Sports et dirigeant au sein du club partenaire de Lyon-La Duchère en National 2, l’ex-buteur brésilien va occuper le rôle de conseiller sportif, comme Bernard Lacombe et Gérard Houllier par le passé.

Les déclas :

Sonny Anderson : “On a tendance à dire que le club n’est pas bien aujourd’hui, c’est vrai, mais le club est toujours là, avec des ambitions, dans le temps. Quand on a toujours joué l’Europe et le championnat de France on a envie que ca continue. Aujourd’hui, il faut être patient, effectuer un travail positif. C’est important d’être positif et donner du temps pour que le travail se fasse. Je suis là pour conseiller sur l’évolution des équipes. Si je vois des choses qui se passent, du côté de l’Academy ou d’une de nos autres équipes, je peux alerter pour anticiper.”

Jean-Michel Aulas : “L’arrivée de Sonny est une réponse pour se donner les moyens de réussir dans le futur. Il arrive comme conseiller football. On souhaite qu’il nous accompagne dans la stratégie. Il n’y aura pas de contrainte. On va beaucoup écouter Sonny. Il a une sensibilité pour le football, notamment grâce à son rôle de consultant à BeIn. Il peut s’approprier tous les thèmes. Nous ne sommes pas là pour s’acheter une crédibilité.”

Vincent Ponsot : “L’expérience avec Gérard Houllier a été très riche. Sonny aura une liberté, il pourra prendre du recul comme le faisait Gérard. Cela nous apportait beaucoup. Il a rencontré le coach Laurent Blanc qui lui a déjà demandé des choses. Il va nous apporter ses idées, son expertise. Il aura un champ d’action très large. Il sera solliciter en amont et aura liberté de nous dire s’il n’est pas d’accord.”