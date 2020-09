SPA : le refuge de Brignais va ouvrir ses portes pour un week-end dédié à l’adoption

A l’occasion de la fête mondiale des animaux, le refuge de Brignais ouvrira ses portes samedi et dimanche, de 10h à 18h, pour un week-end dédié à

l’adoption.



L’équipe de la SPA sera à la disposition des visiteurs pour les accompagner dans leur projet d’adoption et répondre à leurs questions. En raison de la crise sanitaire, la S.P.A. de Lyon a été contrainte de suspendre ses adoptions au cours du printemps 2020 et elle compte donc sur cet événement pour que de nouvelles histoires commencent entre des visiteurs en quête d’un compagnon à quatre pattes, et les pensionnaires du refuge.



Vous pourrez également parrainer un toilettage afin d’offrir une séance de bien-être à un ou plusieurs pensionnaires du refuge, en faisant un don pour toilettage.



Un événement adapté aux mesures sanitaires en vigueur. Le port du masque sera obligatoire au sein des bureaux d’accueil et dans le refuge. Limitation à 2 personnes par secrétaire à la réception.