Stade Français – LOU : le Top 6 se joue ce vendredi soir

Dans le cadre de la 25ème journée de Top 14, le LOU affronte le Stade Français ce vendredi 28 mai à 20h45 au stade Jean-Bouin. Les deux équipes ont le même but : rester en vie dans la course au Top 6.

“C’est le match où il faut tout donner […] ne pas calculer” a déclaré le centre lyonnais Thibaut Regard en conférence de presse ce jeudi. Une phrase qui prend son sens au vu de l’enjeux capital de la rencontre. Après la victoire à domicile contre Brive (24-7) le samedi 15 mai dernier, les hommes de Pierre Mignoni ont conservé leur chance d’accéder aux phases finales mais reste toujours neuvième, avec seulement deux points de retard sur la sixième place occupée par Toulon (62 pts).

Adversaire direct des Lyonnais, les Parisiens se classent septième avec le même nombre de point que les Toulonnais. Les hommes de Gonzalo Quesada restent sur une bonne dynamique de quatre victoires d’affilées en Top 14 dont la dernière en date contre Montpellier (32-10).

Une course au Top 6 haletante

À deux journées de la fin du championnat, la course au top 6 est encore indécise. Clermont est en ballotage favorable (cinquième avec 67 points) mais pourrait tout perdre avec un déplacement à Toulouse ce week-end et la réception de La Rochelle le 5 juin prochain. Les confrontations directes entre Toulon et Bordeaux ou encore Castres et Toulon pourraient faire les affaires du LOU, à condition de gagner contre le Stade Français ce vendredi soir et contre Agen lors de la 26ème journée.