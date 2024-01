Star Wars : Baby Yoda va avoir droit à son propre film

L’univers de « The Mandalorian » est bien connu du petit écran, mais il va débarquer sur le grand. Ce projet baptisé « The Mandalorian & Grogu » sera réalisé par Jon Favreau, qui était déjà aux commandes de la série (créateur, réalisateur et producteur).

« Grogu » ou baby Yoda, de son surnom, s’est fait connaître aux côtés d’un mandalorien, un chasseur de primes bien connu des fans. Depuis 2019 et trois saisons, ils parcourent la galaxie sur la plateforme Disney+.

Pour le moment, on ne connait pas la date de sortie du film, mais le tournage doit démarrer en 2024. À l’affiche, on devrait retrouver, le récemment nommé aux Golden Globes, Pedro Pascal (The Last of Us) qui incarne le mandalorien.

R.M