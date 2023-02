STAS : les perturbations pour ce mardi

En raison d’un mouvement national, le réseau STAS sera perturbé ce mardi 7 février

TRAMWAYS :

– Les lignes de tramways T1 et T3 circuleront circuleront normalement en journée en débutant plus tard et finissant plus tôt..

– La ligne T2 ne circulera pas.

LIGNES METROPOLES :

– Les lignes Métropoles M1, M3, M4, M5, M6, M7 et M9 circuleront avec des horaires de passage adaptés.

– La ligne Métropole M2 circulera normalement.

AUTRES LIGNES :

– Les lignes 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 37 et 40 circuleront avec des horaires de passage adaptés.- Les lignes 21, 22, 23, 24, 41, 42, 43, 45, 57, S1, S3, S6, S7 et S9 ne circuleront pas.

Toutes les autres lignes non mentionnées ci-dessus circuleront normalement.