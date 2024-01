Stationnement à Lyon : une hausse de 50% pour le tarif classique

Le maire de Lyon, Gregory Doucet a présenté ses vœux dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter). Son cadeau pour cette année 2024 sera la mise en place, « avant cet été », de la nouvelle politique tarifaire de stationnement.

Annoncée en mai dernier, cette tarification « prendra en compte la situation économique et sociale des usagers ; le poids et l’impact global du véhicule sur le climat ; ainsi que la place utilisée sur l’espace public. »

Les nouveaux tarifs résidents mensuels (@VilledeLyon)

Le tarif classique passera de 20 à 30 euros, soit une hausse importante de 50%. Selon le maire, le tarif réduit à 15 euros, « bénéficiera à plus d’une famille lyonnaise sur deux ». Cette annonce fait écho avec les objectifs de la municipalité pour conjuguer « écologie et solidarité ». Le but étant d’encourager l’usage de véhicules plus sobres et moins polluants. Un tarif majoré de 45€ par mois sera appliqué aux véhicules les plus impactant.

Bienvenue 2024 !✨

Un mot pour vous dire ce qui nous attend à #Lyon.



🎬PARTIE 1 pic.twitter.com/Ekf8bYIuJu — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) January 8, 2024

R.M