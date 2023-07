Stationnement estival à Lyon : mode d’emploi

Comme à chaque période estivale, les places de stationnement de la Ville de Lyon sont majoritairement gratuites du 1er au 31 août.

Dans l’agglomération lyonnaise, les places de stationnement sont divisées en deux zones : La zone Tempo, qui est gratuite pour tous les usagers, et la zone Presto, dont seuls les résidents avec une vignette valide au contrôle disposent de la gratuité du stationnement.

Concrètement, quelles places seront gratuites cet été ?

Cet été, l’intégralité des places de la zone Tempo sont gratuites, ce qui représente un total de 37 071 places.

Quelles places seront maintenues payantes ?

Les places de la zone Presto ainsi que les places « Nocturnes », situées dans les secteurs les plus attractifs et fréquentés de la métropole resteront payantes afin d’assurer un roulement et éviter des immobilisations de véhicules de trop longues durées. Les 6370 places concernées se trouvent majoritairement dans les quartiers de la Presqu’île, du Vieux Lyon, de Vaise et de Croix Rousse.

Voir le détail des rues concernées.