Stationnement : une nouvelle tarification pour la ville de Lyon

La ville de Lyon adapte sa tarification en matière de stationnement. À partir de 2024, la tarification progressive aura pour but d’encourager l’usage de véhicules plus sobres et moins polluants. Elle prendra également en compte les critères sociaux et familiaux. Une tarification progressive est également destinée aux résidents et aux visiteurs de la ville.

Cette nouvelle tarification se veut à la fois écologique et solidaire. Ainsi, les familles nombreuses (3+ enfants) et les résidents aux plus faibles revenus pourront bénéficier d’un tarif solidaire et familial à 15€ par mois.

La tarification sera également progressive en fonction de l’impact global des véhicules sur l’environnement et l’occupation du domaine public. Ainsi, les véhicules électriques (crit’air verte) auront un tarif réduit à 15€ par mois, le but étant de contribuer à la lutte contre la pollution de l’air.

Le tarif standard sera à 30€ par mois, cela concerne les véhicules thermiques de 1000 à 1725kg et les hybrides rechargeables allant jusqu’à 1900kg.

Un tarif majoré de 45€ par mois sera appliqué aux véhicules plus encombrants et impactant.

La création d’un abonnement annuel pour les métiers du dépannage urgent va être mise en place, ainsi que la création d’un nouveau tarif préférentiel « Pro Chantier ». Un nouveau tarif préférentiel « Pro artisan-commerçant » verra le jour ainsi que l’ouverture à des nouveaux métiers de la santé.