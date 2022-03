Stéphanoises et Lyonnaises se quittent sur un match nul lors du derby

C’était la grosse surprise de ce samedi 12 mars en D1 Féminine ! L’OL féminin a lâché ses premiers points de la saison face à l’AS Saint-Etienne à l’occasion du derby et de la 16e journée des championnat. En effet, les deux équipes n’ont pas su se départager après un match nul (1-1). Uffren ayant ouvert le score pour l’ASSE à la 73e minute de jeu avant que Malard n’égalise pour l’OL quelques instants plus tard à la 79e. Les joueuses de Bompastor font ainsi la mauvaise opération puisqu’il s’agit déjà du premier match qu’elles ne remportent pas, qui plus est face aux dernières du championnat. Mais surtout, elles n’ont pas su profiter du dernier match nul des Parisiennes face à Montpellier pour prendre le large avec 5 points d’avance en tête. Au lieu de ça, l’OLF reste en tête avec trois points d’avance sur les joueuses de la capitale, comme ce fut le cas depuis le début de la saison.

Du côté des Vertes, c’est un super résultat obtenue par les joueuses du Forez. Un très bon point de pris lorsque l’on connaît l’écart de niveau sur le papier entre les deux formations. Désormais à 4 points du premier non relégable, Saint-Etienne féminin devra se battre jusqu’à la fin de la saison pour éviter les deux dernières places du championnat synonyme de redescente en division 2.