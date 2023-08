Strasbourg – OL (2-1) : l’après-match

Racing Club de Strasbourg – Olympique Lyonnais, première journée de Ligue 1 : 2-1 (0-0). Buts : Bellegarde (63e), Mothiba (75e) pour Strasbourg. Tagliafico (88e) pour Lyon.

Fin de série

L’OL restait sur 19 premières journées sans défaite (15 victoires, 4 nuls). Le dernier revers remontait à un déplacement à Lille (1-0) en août 2003. Cette saison là, l’OL avait fini champion de France…

Une défaite imméritée

C’est une analyse purement statistique : 65% de possession, 23 tirs à 8 et 7 tirs cadrés à 2 pour l’OL. Mais on sait très bien que l’efficacité dans les deux surfaces prime dans le football. Elle a cruellement fait défaut à l’OL. Comme souvent, la défense a encore failli sur un coup de pied arrêté, le coup-franc excentré direct de Bellegarde. Riou pouvait-il mieux faire ? On pense surtout que Diomandé et Barcola auraient dû mieux fermer le côté droit afin de contrer ce tir.

Offensivement, l’OL reste beaucoup trop suspendu à la réussite de son goléador Lacazette, qui a buté sur Sels et le poteau à 0-0 en fin de première période. Assurément le tournant du match. Pour ne rien arranger, le capitaine est sorti blessé en fin de match. Comme Mata en première période.

Une révolte trop tardive

Sonnés par le deuxième but, les Gones ont mis trop de temps à tenter de revenir. Le but de Tagliafico a ravivé l’espoir mais l’OL partait de trop loin. Lyon est déjà sous pression avant la réception de Montpellier samedi (17h). Son entraîneur Laurent Blanc aussi dont le franc sourire avec Patrick Vieira juste après le coup de sifflet final a certainement été très moyennement apprécié par la majorité des supporters et observateurs.

Julien Huët