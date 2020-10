Strasbourg – OL : l’avant-match

L’Olympique Lyonnais se déplace à Strasbourg ce dimanche (13h) à l’occasion de la 7ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Le mercato terminé, l’OL va pouvoir enfin commencer sa saison, pour reprendre l’expression de Rudi Garcia. Seulement 14ème avant le début de cette journée avec sept malheureux points récoltés en six journées, Lyon a un besoin urgent de victoires.

Avant la prochaine coupure internationale, l’OL va affronter Strasbourg (ext.), Monaco (dom.), Lille (ext.) et Saint-Etienne (dom). ‘’L’objectif est de sortir de cette 14ème place indigne de l’OL, explique Rudi Garcia. On veut vite revenir sur le podium donc réussir une série de victoires. Mais pour cela il faut commencer à gagner et il faudra le faire dimanche à Strasbourg.’’

L’adversaire :

Avant cette journée, Strasbourg était 18ème du championnat avec un bilan catastrophique : une victoire et cinq défaites. A domicile, les Alsaciens ont perdu devant Nice (0-2), ont battu Dijon (1-0) et se sont inclinés devant Lille (0-3).

Les joueurs à suivre :

Resté à Lyon contre son gré, impatient d’être en janvier pour avoir une nouvelle opportunité de transfert, Memphis Depay peut-il être légitime pour être toujours le capitaine de l’Olympique Lyonnais ? L’intéressé n’en doute pas une seconde : ‘’Je suis très heureux d’être ici et fier d’être le capitaine de l’OL. Ce mercato était inhabituel, de nombreuses choses ont été mal comprises. Je profite de ma quatrième saison à l’OL, j’aime ce club même si certaines personnes en doutent. Je serais très heureux de continuer jusque-là. Le capitaine doit être jugé sur son travail à l’entraînement, son niveau, sa façon d’être un leader.’’ Rudi Garcia n’a pas hésité à ce sujet : ‘’Tous les joueurs susceptibles de partir en septembre m’ont assuré qu’ils étaient encore à 100%. Vous avez pu entendre de sa bouche son état d’esprit, je n’ai aucun doute.’’



Sur le banc tout le match contre Marseille (1-1), Lucas Paqueta va vivre son baptême du feu sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. ‘’C’est un joueur créatif, avec une très bonne qualité de passes avec son pied gauche, détaille Rudi Garcia. Il est généreux dans le travail, il ne faut pas lui mettre de pression et le laisser s’intégrer tranquillement dans l’équipe.’’

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) :

Rudi Garcia au sujet de la nécessité de gagner pour enclencher une série



Rudi Garcia veut résoudre les problèmes d’efficacité

Thierry Laurey (ent. Strasbourg) :

Le saviez-vous ?

Bruno Guimaraes est suspendu en Alsace pour une accumulation de cartons jaunes. Or, le premier des trois avertissements a été récolté lors de la finale de la coupe de la Ligue, soit lors de la saison 2019-2020, ce qui a logiquement fait enrager Rudi Garcia : ‘’Si quelqu’un peut m’expliquer le bon sens de cette décision, je suis preneur !’’ Maxence Caqueret (Covid) et Melvin Bard (mollet) sont également absents.

Le groupe lyonnais pour le déplacement à Strasbourg ! 👊🔴🔵#RCSAOL pic.twitter.com/6jMRh0rvoU — Olympique Lyonnais (@OL) October 17, 2020

Julien Huët

