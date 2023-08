Strasbourg – OL : l’avant-match

Strasbourg-OL, première journée de L1, à vivre dimanche dès 20H30 en intégralité sur Tonic Radio.

L’OL déjà dans le dur

Battu quatre fois sur cinq en préparation en marquant seulement deux buts, l’OL est passé complètement au travers de ses matchs amicaux. Laurent Blanc ne conteste pas l’analyse factuelle mais assure que son groupe a très bien travaillé : “Contrairement à ce que j’entends, malgré les résultats lors des matchs amicaux, la préparation n’a pas été mauvaise. Nous avons été l’une des équipes qui a le plus travaillé.” Le coach a fixé depuis des semaines l’échéance du 13 août aux suiveurs de l’OL. Nous y sommes.

Laurent Blanc est impatient de débuter la saison

Strasbourg a changé d’ère

Quinzième la saison passée, le Racing a été racheté par le consortium américain BlueCo, déjà propriétaire notamment de Chelsea. L’équipe est désormais entraînée par Patrick Vieira. Le club alsacien s’est montré offensif sur le marché des transferts avec près de 60 M€ dépensés pour sept recrues : le défenseur Saïdou Sow (21 ans, AS Saint-Etienne), le défenseur Abakar Sylla (20 ans, Club Bruges), l’attaquant néerlandais Emanuel Emegha (20 ans, Sturm Graz), les Bordelais Junior Mwanga (20 ans, défenseur central) et Dilane Bakwa (20 ans, ailier), le milieu français Jessy Deminguet (25 ans, Caen) et l’ailier brésilien Ângelo (18 ans, prêté par Chelsea). Le stade de La Meinau sera à guichets fermés pour ce match.

Laurent Blanc parle de Strasbourg

Le groupe de l’OL : Sans Lopes ni Lovren

“Nous n’avons pas été chanceux pendant la préparation, c’est désolant”. Les mots de Laurent Blanc traduisent son dépit après le forfait pour le mois d’août de deux de ces cadres, Lopes et Lovren. Incertain après une gêne aux adducteurs la semaine passée, Lacazette va bien tenir sa place.

Gardiens : Riou – Patouillet – Pereira

Défenseurs : Caleta-Car – Diomande – Henrique – Kumbedi – Mata – M.Sarr – Tagliafico

Milieux : Caqueret – El Arouch – Lepenant – Maitland-Niles – Reine-Adelaide – Tolisso

Attaquants : Barcola – Cherki – Jeffinho – Kadewere – Lacazette – A.Sarr

Soins : Lopes – Lovren

Suspendu : Alvero

La stat :

L’OL est invaincu lors de ses 19 derniers matches d’ouverture de Ligue 1 (15 victoires, 4

nuls). La dernière défaite remonte au coup d’envoi de la saison 2003-04 à Lille (1-0).

Le saviez-vous ?

Strasbourg-Lyon sera le quatrième match entre deux champions du monde 1998 sur le banc (Vieira-Blanc) après Marseille-Bordeaux et Bordeaux-Marseille en 2009/10 (Deschamps-Blanc) et Monaco-Nice en 2019 (Henry-Vieira). Ces trois rencontres se sont soldées par un nul. (Opta).

