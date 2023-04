Strasbourg -OL, l’avant-match : Victoire obligatoire pour l’OL pour garder un mince espoir (en direct sur Tonic Radio)

Racing Club de Strasbourg – Olympique Lyonnais, 33ème journée de Ligue 1, vendredi 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Il reste un très mince espoir pour l’Europe

Septième avec 50 points, l’OL est à six longueurs de la dernière position européenne, détenue par Lille. Alors qu’il ne reste que six journées et 18 points en jeu, l’espoir d’une qualification européenne de l’OL à l’issue de la saison est extrêmement mince, d’autant qu’il n’y a plus de confrontation directe. Mais les Lyonnais n’ont évidemment pas le droit d’abdiquer publiquement, d’où le discours de circonstances de Laurent Blanc : “On y croit de moins en moins mais on voit bien que c’est compliqué pour toutes les équipes de prendre des points.”

Laurent Blanc croit-il encore à l’Europe ?

Malo Gusto : il faut tout gagner pour arracher la cinquième place

En cas de victoire en Alsace, Lyon reviendrait à hauteur de Rennes (6e) et à trois longueurs de Lille. Les deux concurrents de l’OL ont sur le papier un week-end abordable : Lille recevra l’avant-dernier Ajaccio samedi et Rennes accueillera la lanterne rouge Angers dimanche.

Strasbourg lutte pour le maintien

Quinzième, le club alsacien compte autant de points (32) que Brest, 17ème et premier relégable. L’équipe de Frédéric Antonetti a remporté ses deux derniers matchs : 3-1 contre Ajaccio et 2-0 à Reims. La Meinau sera à guichets fermés et la réception s’annonce très chaude pour l’OL. Au match aller, Strasbourg l’avait emporté mi-janvier 2-1 à Décines contre le cours du jeu, alors que la formation de Laurent Blanc avait probablement réussi son meilleur match de la saison.

Le groupe lyonnais :

🦁 Nos 2⃣1⃣ Gones retenus pour le déplacement à Strasbourg, ce vendredi à 21h ! 👊🔴🔵#RCSAOL pic.twitter.com/yptYsPQ0u6 — Olympique Lyonnais (@OL) April 27, 2023

