Street Art Fest Grenoble-Alpes reviendra en mai

La 9ᵉ édition du Street Art Fest Grenoble-Alpes, aura lieu du 26 mai au 2 juillet 2023. Le plus grand festival street art d’Europe revient pour plus d’un mois complet de créations, expositions, visites, rencontres, conférences, ateliers, dévoilements, innovations, projections, concerts et autres activités…



Ce rendez-vous culturel est l’occasion de découvrir différentes facettes de cet élan planétaire que le Street Art Fest a contribué à mettre en lumière et qui fait aujourd’hui partie des plus grands mouvements artistiques de tous les temps.



Avec comme cœur de projet la réalisation de fresques dans l’espace public, le Street Art Fest Grenoble-Alpes donne naissance chaque année à plus de quarante œuvres, pour lesquelles les artistes sont invités à faire la démonstration de leur savoir-faire. Plusieurs circuits d’œuvres à découvrir ou redécouvrir se constituent chaque année et offrent la possibilité de rencontrer les artistes pendant leur création en direct. Beaucoup d’animations seront également mises en place autour du festival où ateliers, conférences, signatures et concerts s’enchaînent pour proposer aux grands comme aux petits un moment convivial.



Au programme :

* Plus de 1 mois de festival (du 26 mai au 02 juillet 2023)

* Dans 9 villes participantes : Grenoble, Saint Martin d’Hères, Seyssinet, Meylan, Pont de Claix, Champ-sur-Drac, Fontaine, Vizille et Saint Martin Le Vinoux.

* 35 nouvelles réalisations (tous formats) se rajouteront aux 395 fresques déjà existantes

* Plus de 50 partenaires (institutionnels et privés)

* 30 artistes participants (muralistes, graffeurs, pochoiristes, colleurs, etc.)

* 4 expositions* dans le cadre du festival à Grenoble et Le Pont de Claix

* 2 soirées avec des concerts, activités et animations.

* Parcours en réalité augmentée

* 20 dates et 50 créneaux proposées pour suivre des parcours Street Art avec notre équipe médiation.

* 3 Street Art Run les samedis matin avec l’équipe running du festival