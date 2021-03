Subventions : Laurent Wauquiez a-t-il favorisé des communes ?

Selon l’enquête de Médiapart dévoilé cette semaine, le président Les Républicains de la région Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, aurait distribué des subventions régionales plus élevées aux communes de droite et à son fief, la Haute-Loire.



Mediapart s’appuie sur des données chiffrées et des enregistrements sonores d’une réunion, datant d’avril 2016, pour réaliser cette enquête.

Ces révélations font réagir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes notamment le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, car sa commune est directement visée par les extraits sonores. Il a déclaré dans un communiqué qu’il “saisit officiellement le Préfet de Région pour qu’il sollicite la Chambre régionale des comptes, dans l’objectif de disposer d’une évaluation objective d’éventuelles disparités d’attribution de fonds publics de la Région non justifiée par des réalités de terrain”. Selon lui, sa ville a reçu des subventions directes de fonctionnement et d’investissement de la Région à hauteur de 2,3 millions d’euros, de 2011 à 2015, contre 823 000 euros de 2016 à 2020.

À la suite de ces révélations, Laurent Wauquiez a décidé de porter plainte pour “diffamation et dénonciation de faits mensongers”. De plus, le président de la Région a annoncé qu’il saisit le parquet national financier et la Chambre régionale des comptes sur la politique menée précédemment par l’exécutif de Jean-Jack Queyranne.