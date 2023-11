Succès pour le 18ème marathon du Charolais !

Ce samedi se tenait le 18ème marathon du Charolais à Gueugnon. Et il y avait du monde pour cette journée placée sous l’image du sport. Au total, ce ne sont pas moins de 500 personnes qui ont participé à au moins une des trois courses qui étaient possibles de faire indiquent nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Il y avait le choix entre un marathon pour les plus courageux, une course de 10 kilomètres ou encore une randonnée de 11 kilomètres.