Super Coupe LFB : l’ASVEL féminin s’incline face à Basket Landes

L’ASVEL féminin s’est inclinée ce vendredi soir (77-60) lors du match des champions organisé à la Halle Carpentier de Paris face à Basket Landes. Les championnes de France en titre n’ont rien pu faire face aux vainqueures de la dernière édition de la Coupe de France.



Décimées par les blessures (Gruda, Allemand, Jocyte, Miyem) et les absences (Williams et Johannès), les Lionnes n’ont pu compter que sur quatre joueuses professionnelles (Fauthoux, Chery, Ciak et Quevedo) pour cette rencontre. Les Rhodaniennes vont désormais se tourner vers le début du championnat avec le premier déplacement sur le parquet de Roche Vendée samedi prochain (20h).

💬 Défaite pour nos Lionnes dans le Trophée des Champions avec un effectif réduit.



On garde la tête haute ! #ASVElles #BeBold pic.twitter.com/GuDWsLNg24 — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) September 15, 2023