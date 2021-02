Superbowl 2021: l’impressionant concert de The Weeknd pour la mi-temps

Le Superbowl est l’un des événements les plus attendus de l’année aux États-Unis notamment. Mais il est surtout populaire pour le show de la mi-temps.

Cette année, c’est The Weeknd qui s’est produit ce dimanche sur la scène du 55e Super Bowl. Pendant près de 14 minutes, l’artiste a enchaîné des tubes comme : Save your tears, Earned it et Blinding Lights sur la pelouse Raymond James Stadium de Tampa, entouré par une centaine de danseurs.

Le chanteur canadien a tenu à annoncer le report de sa tournée After Hours Tour à 2022. Quatre nouvelles dates en France : à Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux. The Weeknd se produira notamment le 12 novembre à Lyon. La billetterie est ouverte.