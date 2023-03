Suppression du marché GrandClément : le collectif toujours mobilisé

Annoncé depuis 2021 et supposé relier les Hôpitaux-Est à la Doua en passant par Villeurbanne, le projet du tramway T6 Nord ne met pas tout le monde d’accord.

Pour relier ces deux endroits, la ligne devrait traverser la Zac des Gratte-ciel, la rue Paul Verlaine avant de longer l’Avenue du Général Leclerc, où le marché de GrandClément (institution depuis 1992) prend habituellement place. Pour faciliter les travaux (commencés en janvier 2023) et le passage de la future ligne, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, a décidé de supprimer le marché de GrandClément et d’en placer un autre, plus loin, mais plus petit.

Interrogé sur le sujet, Mustapha Berrahou, représentant du collectif de GrandClément, s’indigne. « Sur le marché actuel, il y a 204 marchants. Pour le nouveau marché du maire, seulement 34 de ses forains ont été sélectionnés. Cette décision laisse 147 familles sur le carreau. »

Un projet dans « l’illégalité »

Selon le collectif de GrandClément, né quelques jours après l’annonce du maire en 2022, cette décision est injuste, mais surtout illégale. « Il a choisi 34 forains au hasard, sans regard sur leur ancienneté. De base, ce sont les nouveaux forains qui sont retirés. Il y a eu du favoritisme dans la sélection. Nous avons été exclus des discussions avec le maire. Au final, on n’a pas eu le temps de se préparer correctement », continue le représentant.

Le collectif insiste sur le fait qu’il supporte le projet du tramway, mais pas les projets que le maire a pour le marché.

Mouvement et protestation

Face à cette « inégalité » et « illégalité », le collectif de GrandClément s’est muni de deux avocats. Ils espèrent obtenir le soutien d’un troisième avocat pour aider les familles au bord de la faillite. En parallèle, le collectif organise des manifestations les mardis, jeudis et dimanches matin à l’entrée du marché. Et l’après-midi sous les fenêtres de la mairie. « Cédric Van Styvendael a tué notre marché. Les commerçants partent de plus en plus. C’est pour cela que nous devons manifester », termine Mustapha Berrahou.