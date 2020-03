Sur les réseaux sociaux Patrick Bruel organise des « concerts de salon »

Depuis le début du confinement il n’est pas facile de s’occuper. Les artistes n’y échappent pas non plus, c’est pour cela que Patrick Bruel organise des concerts de salon sur ses réseaux sociaux. Le chanteur interprète tous ses hits musicaux et interagis en direct avec ses fans qui le suivent.

Une initiative qui fait du bien autant à l’artiste qu’à ses fans, et qui vient casser la routine du confinement.