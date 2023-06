Sur Twitch, une IA « Jésus-Christ » répond aux internautes

Il semblerait qu’un groupe d’activistes ait voulu faire renaître Jésus-Christ une nouvelle fois, puisqu’il est à l’origine d’une IA « Jésus-Christ » disponible 24h/24 et 7j/7 sur la plateforme de streaming Twitch. Son but : raisonner les internautes dans leurs choix de vie… Mais pas que.

Une AI capable de « raisonner »

Créé par Singularity Group, « AI Jesus » est le fruit d’un projet plutôt… singulier, à visée philanthropique. Robot à but conversationnel, l’intelligence artificielle comptabilise déjà plus de 40.600 abonnés sur Twitch. Sollicité pour répondre à diverses questions, le robot est programmé pour donner des réponses qui « colleraient le plus » à ce que Jésus-Christ pourrait donner s’il était parmi nous aujourd’hui. En d’autres termes, l’IA se veut de « bons conseils » pour les internautes, qui n’hésitent pas à tester ses limites en lui posant les questions les plus houleuses…

L’intelligence artificielle créée par The Singularity Group a été entraînée à partir de la Bible et de connaissances sur Jésus. Son but étant de converser avec les internautes et d’apprendre d’avantage en le faisant, elle est aujourd’hui plus ou moins capable de les raisonner selon une morale donnée.

Si certains y voient du blasphème, le robot amuse la grande majorité des internautes, qui essaient tant bien que mal de faire craquer l’IA dans sa ligne de conduite.