Suspension de la vente de ticket TCL dans le bus C3

Depuis ce lundi, il n’est plus possible d’acheter des tickets TCL à bords du bus C3, et ceci pendant au moins un mois. Cette manœuvre assez étonnante est en réalité une expérience qui vise à améliorer la fiabilité des horaires de passage du bus, selon l’agence TCL.

Pour se procurer son titre de transport à l’intérieur du bus, il faut donc l’acheter sur l’application TCL E-Ticket, le demander par SMS (en envoyant BUS au 93030), où en scannant sa carte bancaire sur les validateurs rouges du bus. Sinon, rendez-vous dans les points de vente TCL habituels.