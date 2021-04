Suspension des vols entre la France et le Brésil

Ce mardi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la suspension de tous les vols entre la France et le Brésil.

Paris a décidé de suspendre “jusqu’à nouvel ordre” tous les vols entre les deux pays, en raison des inquiétudes autour du variant brésilien du Covid-19.

Lors de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale Jean Castex explique que la situation s’aggrave et que cette décision était donc nécessaire.



Pour rappel, le variant brésilien du Covid-19 est plus contagieux et potentiellement résistant aux vaccins. Actuellement le Brésil enregistre plus de 4000 morts par jour.