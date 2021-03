Sytral : une nouvelle stratégie pour lutter contre l’insécurité

Ce lundi, le Sytral s’engage dans un programme afin d’apporter une meilleure sécurité et de la prévention à la délinquance pour les utilisateurs. Ainsi, la 3e édition de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance pour les Transports en commun a été signée par l’ensemble des partenaires.

Les objectifs :

Agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention auprès des jeunes

Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger

S’appuyer sur la population, nouvel acteur de prévention de la délinquance

Créer une gouvernance rénovée et efficace

Chaque année, le Sytral engage plus de 26 millions d’euros pour la sécurité des voyageurs et des agents et investit dans les outils et technologies de sûreté :

8 500 caméras de vidéo protection,

un PC Sécurité 7j/7 et 24h/24,

un PC événementiel,

des interphonies et alarmes dans les stations et rames de métro et de tramways,

détection d’intrusions,

protection des sites et infrastructures…

Après le déploiement de près de 600 caméras sur la ligne D, à horizon 2024, ce sont près de 1 600 caméras qui équiperont l’ensemble des rames.