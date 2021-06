T9 et T10 : une concertation va débuter cet été

Deux nouvelles lignes de tramways (le T9 et le T10) devraient voir le jour sur le réseau TCL. Le projet va nécessiter une concertation citoyenne de deux mois à partir du mois d’août.

Le T9 relierait Vaulx-Velin/La Soie à Charpennes, tandis que le T10 relierait la Gare de Vénissieux à Gerland. Au cours d’un comité syndical, le SYTRAL a décidé d’une concertation préalable pour les lignes, de la fin du mois d’août au mois d’octobre.

Pour que la concertation se déroule au mieux, le SYTRAL a planifié des ateliers, des rencontres avec les associations locales ainsi que des réunions de stands. Régulièrement des réunions publiques auront lieu, accompagnées d’une plateforme numérique participative.

Les travaux devraient durer jusqu’en 2026. En plus de ces deux lignes, le conseil du SYTRAL a validé le prolongement de la ligne T6 vers le nord et a évoqué la réalisation d’une ligne T8, entre Bellecour et Part-Dieu.