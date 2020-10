Tags menaçants à Lyon 8e : trois personnes placées en garde à vue

Une semaine après la découverte de tags menaçant de décapitation le maire du 8e arrondissement et les professeurs et les élèves de l’école Philibert-Delorme à Lyon, deux majeurs et un mineur ont été interpellés cette semaine.



Leur garde à vue a été prolongé jusqu’à vendredi soir. Selon Le Progrès, les trois individus seraient originaires du quartier du Grand Trou. Ils seraient respectivement âgés de 16, 18 et 19 ans.



“Continuez on va vous décapiter les profs et les élèves”, “Le maire du 8e on va te décapiter la tête.” Ces inscriptions avaient été tracées sur les murs du groupe scolaire Philibert-Delorme. Elles avaient été découvertes samedi dernier.



Le maire du 8e arrondissement et plusieurs enseignants avaient d’ailleurs décidé de porter plainte. Les deux majeurs doivent être déférés ce samedi au parquet en vue d’une comparution immédiate. De son côté, le mineur sera présenté à un juge des enfants.