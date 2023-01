On connaît le nom de celui qui présidera la 48e cérémonie des César. Il s’agit de Tahar Rahim.



Dans un communiqué l’Académie des César loue un acteur qui “a mené sa carrière avec finesse, s’orientant vers des personnages riches, divers et complexes, et des expériences nouvelles”.

La cérémonie aura lieu le 24 février