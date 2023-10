Tarare : l’exercice “attentat” reporté

L’exercice “attentat” prévu ce mardi soir sur l’A89 à hauteur de Tarare est finalement reporté.



Il devait rassembler différentes forces de sécurité et devait nécessiter la fermeture de l’autoroute A89 entre Tarare Est (n° 35) et Balbigny (n°33) dans les deux sens de circulation de 20h à 6h.



Selon la préfecture, “Chaque année, de nombreux exercices de sécurité civile sont organisés sous l’autorité de la préfète du Rhône afin de garantir la sécurité des sites sensibles. Services de l’État, collectivités locales, exploitants et transporteurs interviennent dans des conditions proches du réel pour teste leurs capacités d’action et apporter la réponse opérationnelle la plus efficace possible en situation d’urgence.”