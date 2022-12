Tassin éteint totalement son éclairage public la nuit

À compter de ce vendredi, Tassin la Demi-Lune éteindra totalement son éclairage public, entre 0h30 et 5h30 du matin.

Après plusieurs tests internes, la Ville a fait le choix d’ajuster son dispositif initial et son plan de baisse de la consommation d’énergie avec cette nouvelle mesure.

Cette nouvelle décision vient renforcer les mesures précédemment adoptées, et confirme la volonté de l’équipe municipale de prendre pleinement sa part dans l’effort national demandé par le gouvernement à l’ensemble des Français.

Depuis début octobre, l’intensité de l’éclairage a été réduite dans toute la commune et les façades des bâtiments publics ne sont plus éclairées entre 21h00 et 7h00 (sauf éclairage de sécurité). A noter, 5 ou 6 voies secondaires ne seront éteintes que début 2023 (les armoires électriques étant non équipées d’horloge à ce jour, il faut attendre la livraison et les délais d’approvisionnement des matériels).