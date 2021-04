Tassin-la-Demi-Lune : un chevreuil égaré en plein centre-ville

Un chevreuil a fait son apparition dans le centre-ville de Tassin-la-Demi-Lune, ce mardi matin à 6h30.



Jérémy Lescure, éleveur canin de Grézieu-la-Varenne, témoin de la scène, a repéré un chevreuil au bout de la terrasse d’un restaurant, situé avenue Général-de-Gaulle.



Une maîtrise difficile



Le témoin avait déjà secouru des chevreuils égarés auparavant. Cette fois, il a tenté de le capturer durant 30 minutes, en vain. Avec la circulation, le chevreuil s’est agité et légèrement blessé au sabot après sa course folle sur le goudron.



La police municipale est ensuite venue en renfort du témoin pour attraper le chevreuil dans une impasse. Après plus de 45 minutes maîtrisé au sol, la louveterie d’Écully a pu récupérer le chevreuil afin de le relâcher dans son milieu naturel, la forêt.