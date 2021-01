Tassin : la Région offre une aide de 220 000 € pour améliorer les équipements de sécurité

Ce lundi après-midi, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, était présent dans les locaux de la police municipale de Tassin-la-Demi-Lune.

Objectif : visiter les installations en compagnie du maire de Tassin-la-Demi-Lune, Pascal Charmot, et discuter du nouvel accord convenu avec la Région. Celui-ci vise à offrir 220 000 euros pour améliorer les équipements en matière de sécurité de la commune.



Avant de signer l’accord à la Maison des Familles avec Pascal Charmot, Laurent Wauquiez était présent à la police municipale de Tassin-la-Demi-Lune pour rencontrer les agents. (Crédit : Oscar Bertrand)

Trois priorités ont motivé Laurent Wauquiez à se rendre dans les locaux de la police municipale la plus importante de l’ouest-lyonnais.

Selon l’ancien président des Républicains, cette aide semble tout bonnement logique pour une police municipale qui joue un “rôle essentiel”.

L’aménagement et l’équipement du CSU, l’extension de la vidéoprotection, la modernisation de l’équipement de la police municipale, la sécurisation des entrées et sorties des zones d’activités. Voilà les quatre grandes nouveautés qui arriveront grâce aux 220 000 euros offerts par la région. La police municipale va d’ailleurs changer de locaux pour un espace plus grand et adapté à son effectif.

Laurent Wauquiez a pu observer les équipements de sécurité en compagnie du maire de Tassin-la-Demi-Lune et la cheffe de la police municipale. (Crédit : Oscar Bertrand)

Au menu de la visite, des rencontres avec une quinzaine de policiers, le maniement d’une arme dans une salle isolée, et la signature de l’accord à la Maison des Familles, située à 100 mètres de la police municipale.

“Financer les équipements de sécurité, c’est le meilleur moyen de lutter contrer l’insécurité”, a déclaré le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. “On a vraiment intérêt à créer un réseau, une armature ensemble, pour unir les forces. C’est très important de renforcer la coopération entre les différentes polices municipales comme celle de Tassin-la-Demi-Lune.”