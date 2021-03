Tassin va installer des purificateurs d’air dans les écoles

De nouveaux dispositifs vont être mis en place afin d’améliorer la qualité de vie des enfants. Le maire Pascal Charmo et son adjointe Caroline Acquaviva rencontrent des agents de la ville dans les crèches et les écoles en cette fin de semaine.

Ces rencontres permettent d’échanger sur leurs missions et le fonctionnement de ces structures.

A l’occasion de ce rendez-vous, ils pourront ainsi réceptionner les purificateurs d’air.

Ce jeudi, le maire et son adjointe se rendront de 15 h 30 à 16 h à la crèche de Gardelune. Ensuite, de 16 h à 16 h 30 à la crèche de Clair de Lune.

Ce vendredi, de 12 h à 13 h, de nouveaux purificateurs d’air seront mis en service dans les écoles. Cela permet de compléter les dispositifs sanitaires. Ces purificateurs permettent également d’améliorer la qualité de l’air à cause de la pollution.

Au total, 60 purificateurs d’air seront installés au sein des écoles et les crèches.

Un Conseil municipal des enfants de CM1 aura lieu ce vendredi à 11 h à l’Hôtel de Ville. Dans le cadre des rendez-vous citoyens, cela permet d’échanger avec les élèves sur les notions de citoyenneté et d’engagement.

Ce sont donc 17 classes de CM1 qui seront connectées à distance afin de voter pour une installation de dispositifs pour le suivi de la faune en ville et ainsi sur les horaires du prochain spectacle jeune public des Estival Tassinlunoise.