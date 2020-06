TCL : 170 amendes pour non respect du port du masque

Depuis l’annonce du déconfinement phase 1, le 11 mai dernier, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Pourtant 170 amendes ont été distribuées en une semaine à des usagers ne respectant pas la règle.

Le réseau TCL avait d’abord distribué gratuitement plusieurs masques à usages unique à ses voyageurs. Ces derniers avaient pu s’habituer à la toute nouvelle règle.

135€ d’amende

Les personnes ne portant pas de masque s’exposent à une contravention de 135 euros. Et les infractions constatés vont augmenter le nombre de contrôles. Dans les prochains jours, les contrôleurs seront plus nombreux sur le réseau TCL afin de démotiver les plus réfractaires.