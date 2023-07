TCL annonce le renforcement de certaines lignes dès la rentrée

Afin d’optimiser son temps de parcours, et améliorer son offre, le réseau TCL compte renforcer certaines lignes de bus déjà existantes à compter de fin août pour la plupart des lignes concernées.

Au niveau de la desserte des établissements scolaires et des zones d’activités renforcées, ce sont les lignes 85, ZI8 et 52-52E qui se verront optimisées :

Ligne 85 – Prolongée dès le 28 août

Décines Grand Large > Meyzieu Centre Aquatique

Pour assurer la desserte du nouveau lycée Arnaud Beltrame à Meyzieu, la ligne 85 sera prolongée jusqu’à Meyzieu Centre Aquatique avec 4 nouveaux arrêts. Ce prolongement permet de desservir le nouvel établissement Arnaud Beltrame et de relier en direct le lycée avec les différents quartiers tels que Peyssilieu, Rambion, Libération et Rontet.

Ligne ZI8 | Renfort d’offre dès le 4 septembre

St Priest-Jules Ferry > Parc des Lumières

Afin de répondre aux besoins des salariés des entreprises du secteur de la ZAC des Lumières, 10 trajets supplémentaires sont ajoutés de 6h à 9h30 puis de 14h à 18h.

Ligne 52-52E| Intégration de trajets 52 Express dans la 52 dès le 4 septembre

Vaulx-en-Velin La Grappinière > Parilly Université – Hippodrome | Sept Chemins

Afin de répondre aux besoins des entreprises situées dans la ZAC du Chêne, d’obtenir une liaison plus rapide et efficace avec le pôle multimodal de Vaulx-en-Velin La Soie, la ligne 52 proposera 9 trajets express en heures de pointe du matin et du soir. Ces trajets desserviront uniquement les arrêts Vaulx-en-Velin La Soie et ceux du secteur Parc du Chêne.

Quant aux lignes les plus importées par la forte affluence des heures de pointes, ce sont principalement le tram T3, le bus C2, le bus C6 et C6E, le bus 64 et le bus 87 qui seront renforcés pour mieux accueillir le flot de voyageurs.

Ligne T3 | Renfort en heures de pointe dès le 28 août

Gare Part-Dieu Villette > Meyzieu Les Panettes

Pour répondre à une hausse de fréquentation de la ligne T3 et afin d’offrir plus de confort aux voyageurs, la ligne voit sa fréquence augmentée en heures de pointe (5min30 au lieu de 6min) et ainsi offrir une capacité supplémentaire de 10% dès début septembre.

Ligne C2 | Renfort en heures de pointe dès le 28 août

Gare Part Dieu Vivier-Merle > Rillieux Semailles

Pour répondre à une augmentation de la fréquentation, la ligne C2 voit sa fréquence augmentée jusqu’à 5 min en heure de pointe au lieu de 6 min.

Ligne C6 et C6E | Fusion des deux lignes dès le 28 août

Gare Part-Dieu Vivier Merle > Campus Lyon Ouest

Au regard de l’évolution de la demande et pour une meilleure lisibilité aux voyageurs, les lignes C6 et C6E fusionnent, renforçant ainsi l’offre jusqu’à 6 min en heures de pointe.

Ligne 64 | Renfort en heures de pointe dès le 4 septembre

Jean Macé > Saint-Fons Semard

Pour répondre à une augmentation de la fréquentation depuis sa création en 2019 et notamment en lien avec le développement des entreprises de la Vallée de la Chimie, la ligne 64 est renforcée avec une fréquence de 15 à 20 min en heures de pointe.

Ligne 87 | Renfort en heures de pointe du soir dès le 4 septembre

Gare de Vénissieux > Moins Bourdelle

Afin d’offrir plus de confort aux voyageurs, la ligne 87 est renforcée avec une fréquence de 12 min en heures de pointe du début et de la fin de journée (au lieu de 15 min).

Trois lignes feront l’objet de modifications d’itinéraire ou de temps de parcours : la ZI1, la 54 et la 81.

Lignes ZI1 | Modification de l’itinéraire dès le 28 août

Gare de Vénissieux > Saint Priest Gare

Afin de mieux répartir le flux de voyageurs, au départ de la Gare de Vénissieux, entre la ligne 87 et la ligne ZI1, une modification de l’itinéraire de la ligne ZI1 a été effectuée afin de desservir le secteur nord de la zone de Corbas. Sa fréquence a également été réduite de 30 à 25 min, en fin de journée, grâce à deux trajets supplémentaires.

Ligne 54| Prolongement de la ligne dès le 28 août

Gare de Vénissieux > Z.A Chapotin

La ligne 54 est désormais prolongée jusqu’à la Z.A Chapotin pour permettre de desservir de manière régulière l’arrêt “Corbas Musée de l’Aviation” et d’offrir ainsi une meilleure desserte de l’Ehpad de Corbas.

Ligne 81| Modification de l’itinéraire dès le 4 septembre

Plateau de Montrond > Collège Paul Vallon

Pour des raisons de sécurité routière, l’itinéraire de la ligne 81 est modifié, l’arrêt suivant est supprimé : Autrichiens.

En direction du collège Paul Vallon les arrêts « Tour de Varissan », « Intermédiaire » et « Chatelaine » ne sont plus desservis.

Pour venir renforcer l’offre de desserte au niveau des nouvelles stations du métro B, plusieurs lignes vont se voir renforcées, notamment sur la commune de Saint-Genis-Laval :

Ligne 12 Gare d’Oullins > Saint-Genis 2

Ligne C7 Part-Dieu > Pierre Bénite

Ligne 18 Vernaison > La Mouche

Ligne 78 Givors > Charly

Ligne 88 Gare d’Oullins > Saint-Genis Lavalet

Ligne S9 St Genis Laval Moly > St Genis Laval Giono

Ligne 17 | Création d’une nouvelle ligne complémentaire

Sainte-Foy Place St Luc > Saint Genis 2

La ligne 17 sera scindée en deux parties : au nord, elle deviendra la ligne 6 reliant Sainte-Foy-Lès- Lyon à la Gare d’Oullins avec une nouvelle offre le dimanche. Au sud, la ligne 17 redessinée reliera la Gare d’Oullins au Lycée Descartes de Saint-Genis Laval et offrira une fréquence jusqu’à 15’ en heures de pointe.