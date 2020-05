TCL augmente à nouveau son offre dès lundi !

Le Sytral fait tout son possible depuis le début du déconfinement pour augmenter l’offre TCL et ainsi limiter les risques de propagation du virus pour les usagers.



L’offre des TCL va encore augmenter ! À partir de lundi, certaines lignes vont être renforcées dont la ligne de tramway T1, les lignes de métros A et D et les lignes de bus C. L’offre pourra donc très certainement atteindre les 100%.



À ce jour, la fréquentation des TCL a augmenté légèrement, se trouvant actuellement à 35 %, le télétravail étant favorisé et les facultés restant fermées jusqu’en septembre.