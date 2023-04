TCL : des lignes de bus renforcées avec le recrutement de nouveaux conducteurs

Sytral a lancé une campagne de recrutements, qui a porté ses fruits, puisqu’environ 48 nouveaux conducteurs et conductrices de bus ont été engagés.

Le but de ce recrutement massif est de rétablir l’offre sur 15 lignes dès le 24 avril avec : – Un retour à la normale pour les : C15, bus 22, 33, 49, 63, 76, 85 et 95. – Les fréquences renforcées pour les : C20, bus 37, 72 et 86. – Le bus S11 est lui remis en exploitation. – Terminus rétablis pour le C9 et C14 dès le 9 mai.

Cette campagne avait déjà été efficace fin 2022, avec l’embauche de 37 conducteurs, qui avait permis de restaurer une partie des lignes de tramway et certaines lignes de bus.

