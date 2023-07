TCL : des travaux prévus jusqu’au 11 août impactent la ligne du métro C

À compter de ce lundi et jusqu’au 11 août, les stations Croix Paquet et Hôtel de Ville Louis Pradel ne seront plus desservies pour cause de travaux d’entretien des câbles et autres équipements. Ces travaux de maintenance impacteront l’itinéraire du métro C, qui ne s’y arrêteront plus.

Les usagers invités à emprunter la ligne C13

Les usagers du métro C dont les arrêts principaux sont les stations Croix Paquet et Hôtel de Ville Louis Pradel sont invités à privilégier la ligne de bus C13 qui dessert les stations Croix-Rousse (Mairie du 4ème) et Hôtel de Ville L.Pradel.

