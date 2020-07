TCL : le Tick’Air disponible dès ce vendredi sur l’ensemble du réseau

En raison d’un important pic de pollution provoqué notamment par un épisode caniculaire, le réseau TCL mettra en vente dès ce vendredi le fameux Tick’Air.

Pour 3€, ce ticket permet de voyager toute la journée sur l’ensemble du réseau TCL. Il sera disponible dans les distributeurs habituels, mais aussi dans les bus et les agences. Il est également possible de se le procurer sur smartphone, via l’application E-Ticket. L’objectif est d’inciter les automobilistes à privilégier les transports en commun, et de réduire ainsi le trafic. TCL annonce également que certaines rames de métro stationneront exceptionnellement dans les tunnels, naturellement plus frais, durant les nuits à venir.

Pour rappel, le niveau 3 du plan canicule a été activé. En effet, les températures devraient dépasser les 40 degrés jeudi, vendredi, et samedi dans la Métropole.