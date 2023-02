TCL : les prévisions trafic pour ce mardi

En raison d’un mouvement social national, le réseau TCL sera perturbé ce mardi.



Les métros

La ligne A circulera avec une fréquence de 4 min

La ligne B circulera normalement tout comme les bus relais mis en place dans le cadre des travaux

prévus à partir de 21h15

La ligne C circulera normalement

La ligne D circulera avec une fréquence de 3 minutes le matin et circulera normalement l’après midi

A noter que les lignes A et C seront interrompues entre 17 et 18h.



Les lignes de trams

Les lignes T1 et T2 circuleront avec une fréquence de 6 à 7 minutes

La ligne T3 circulera normalement

La ligne T4 circulera avec une fréquence de 8 à 10 minutes

La ligne T5 limitée à Parc du Chêne circulera avec une fréquence de 15 minutes

La ligne T6 circulera normalement

La ligne T7 circulera normalement



Les lignes de bus

Les lignes suivantes circuleront avec une fréquence allégée : C12, C25, 14, 52, 63 et 88

Toutes les autres lignes de bus circuleront normalement