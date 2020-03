TCL réduit à nouveau son offre à partir de lundi

TCL diminue encore la fréquence du réseau pour lutter contre la propagation du Covid-19, le réseau tournera à 55% de ses capacités, dès ce lundi.



Dans le détail, les métros auront une fréquence variant de 6 à 11 minutes, les funiculaires se succéderont toutes les 10-12 minutes. Quant aux tramways, le temps entre les rames oscillera entre 12 et 18 minutes. Seul le trajet du T5 est complètement suspendu.



Concernant les bus, les véhicules de type C continue de fonctionner avec une fréquence d’un bus toutes les 15 minutes.

Cependant, une bonne partie des autres bus dont tous les « Junior direct » sont annulés. En tout on comptabilise 32 lignes suspendues : T5, C4, 4, 16, 22, 25, 26, 27, 34, 39, 48, 50, 50 Ex, 57, 62, 65, 66, 69, 76, 81, S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9, S11, S12, S15, Zi 7, Résago 2 et Résago 3.



Pour rappel le Sytral et TCL ont affirmé rembourser l’entièreté des abonnements le temps du confinement.