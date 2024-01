TCL : une nouvelle offre pour améliorer le réseau bus dès lundi

Un grand nombre de secteurs économiques sont confrontés à une pénurie de main d‘œuvre depuis la fin de la crise sanitaire. Les transports de voyageurs n’échappent donc pas à cette réalité. En 2023, les grandes campagnes de

recrutement ont permis de recruter un peu plus de 650 conducteurs le réseau TCL.

Après une formation financée et rémunérée, les derniers recrutés viendront rejoindre les équipes TCL dans les prochaines semaines. De plus, le démarrage des nombreux chantiers structurants sur le territoire de la métropole nécessite de modifier et d’adapter les itinéraires de certaines lignes de bus.

Ainsi, à partir du 8 janvier, dans le but d’améliorer le parcours usagers et d’offrir davantage de lisibilité, les différentes horaires des lignes de bus vont évoluer. Ce dispositif permettra d’offrir un service bien plus régulier et sans suppression de desserte inopinée, afin que les usagers puissent mieux planifier leurs déplacements.

Les temps d’attente seront diminués, et les horaires seront davantage en cohérence avec les horaires des établissements scolaires et des entreprises. Les outils d’information voyageurs (fiches horaires, site et appli TCL, bornes visulys…) seront de plus en plus déployés sur l’ensemble du réseau pour offrir une information fiable pour les voyageurs.

