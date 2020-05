TCL : une offre effective à 100% d’ici fin mai ?

L’offre TCL pour le déconfinement se portait à 85% pour seulement 25% de fréquentation enregistrée. À partir de ce lundi, 90% du réseau devrait être fonctionnel à Lyon.



En effet, la fréquence de circulation pour la ligne de métro A et les bus C3, C4, C8, C13, C15, C20, C24 sera renforcée ce lundi.



Les transports seront également renforcés pour les collégiens qui vont reprendre le chemin de leurs établissements ce lundi.



Ainsi, 168 lignes Junior Direct circuleront ce lundi, 256 lignes scolaires sur le réseau des cars du Rhône et le territoire de la CCEL et 4 lignes scolaires sur le réseau Libellule afin de desservir au mieux les collèges.



La présidente du Sytral, Fouziya Bouzerda, a précisé que “l’objectif est d’atteindre une offre à 100% à fin mai.”