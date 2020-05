TCL : vers un retour à la normale

Ce mercredi la présidente du Sytral a fait un point sur la situation dans les TCL après dix jours de déconfinement. Le réseau qui propose actuellement 90% de son offre devrait se rapprocher des 100% à partir de lundi prochain. Pour l’instant la fréquentation du réseau reste stable, environ 25%.



“Le travail mené avec les acteurs économiques et les collectivités locales visant à encourager le télétravail et lisser les heures de pointe continue de porter ses fruits et d’assurer la fluidité sur le réseau“. Les offres du réseau vont cependant augmenter à partir de jeudi pour accompagner au mieux le “weekend prolongé.”



A noter qu’après la prévention et la pédagogie, les contrôles pour le port du masque ont commencé sur le réseau. Fouziya Bouzerda a annoncé que les policiers avaient entamé une phase plus répressive concernant l’obligation du port du masque à partir de 11 ans dans les transports en commun. Les usagers ayant disposé d’une semaine d’adaptation à cette nouvelle réglementation, devront s’amender d’une contravention de 135 euros en cas de non-respect.