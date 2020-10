Télé : Bientôt la fin des tigres à Fort Boyard ?

Selon le Parisien, les tigres de l’émission culte de France Télévision ne seront bientôt plus qu’un lointain souvenir. En effet, les deux tigres encore restants, Tosca et Kashemir, âgés de 9 ans et 3 ans ne devraient pas être remplacés après leur départ.

Cependant, cela pourrait encore durer un petit moment puisque leur départ sera définitif après leur retraite. Quand on sait que certains tigres sont encore en piste au bout de vingt ans, il va falloir patienter avant de voir les deux derniers s’en aller.

Cette décision s’inscrit, selon la production de l’émission, dans un mouvement de promotion du bien-être animal, après les annonces faites par le gouvernement s’agissant du retrait des animaux sauvages dans les cirques itinérants ou la fermeture des delphinariums.