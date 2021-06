Télécabine Francheville – Lyon : trois terminus encore à l’étude

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le projet de télécabine reliant l’Ouest lyonnais et Lyon. Contesté par de nombreux manifestants opposés à ce projet de télécabine et présents à la sortie de la conférence de presse ce mercredi, Bruno Bernard a rappelé la conviction du SYTRAL d’aller au bout de cette nouvelle ligne de transport. Trois fuseaux de passage ont ainsi été retenus pour le tracé.



Les fuseaux présentés ce mercredi



Le point de départ à la gare de Francheville reste en vigueur ainsi que les passages au nord ou au sud de Sainte-Foy-lès-Lyon. Une option prévoit un passage par le quartier du Roule (à la Mulatière) avant de filer sur Gerland. Enfin, une autre alternative ferait passer la télécabine au nord de la commune, au niveau de l’avenue Valioud (Sainte-Foy) et du chemin de Fontanières.



Trois terminus sont à l’étude : Confluence et Gerland, déjà pressentis, et désormais Perrache et Jean-Jaurès qui viennent d’être évoqués par le président écologiste de la Métropole.



Les études de faisabilité vont continuer jusqu’en novembre 2021. La phase de concertation préalable aura ensuite lieu de mi-novembre 2021 à mi-février 2022. Le bilan de la concertation sera présenté au printemps 2022.

