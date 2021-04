Téléthon : des donations considérables en Auvergne-Rhône-Alpes

La collecte finale du Téléthon 2020 s’élève à 77 298 024 euros. Ce résultat est exceptionnel compte tenu du contexte sanitaire dans lequel l’événement s’est déroulé les 4 et 5 décembre dernier sur France Télévisions et partout en France. Grâce à la générosité des donateurs, à la créativité et à la combativité des bénévoles et des partenaires qui ont réalisé une collecte inattendue sur le terrain, l’édition 2020 montre que le Téléthon est ancré dans la vie des Français et fait preuve depuis près de 35 ans d’une formidable capacité à résister et à s’adapter quel que soit le contexte.



Une collecte importante dans la région Auvergne-Rhône-Alpes



En Auvergne-Rhône-Alpes, le Téléthon 2020 a rassemblé 9 308 241 € dont 2 026 668 € dans le Rhône. L’édition 2020 a été l’occasion de montrer la force d’un engagement réinventé. Les bénévoles du Téléthon se sont adaptés en proposant des animations Covid-compatibles. À Eveux dans le Rhône, par exemple, les bénévoles ont proposé un festival de gourmandises (douceurs, et friandises, huîtres, plats cuisinés, brioches, crêpes, jus de pomme). Ils ont ainsi pu récolter 2 100 €.



Une nouvelle édition pleine de promesses



Les bénévoles du Téléthon sont prêts à réitérer l’exploit de 2020 pour la saison 2021. Les 3 et 4 décembre prochains, la convivialité et la solidarité sont de nouveau attendues. Pour cela, des projets sont déjà en cours en Auvergne-Rhône-Alpes, tel qu’en Isère du Nord (38) où les bénévoles du Téléthon débordent d’idées et ont déjà comme projet d’organiser la nuit du badminton à Tignieu ou encore d’installer un mur à Frontonas afin de récolter des dons.