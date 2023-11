Dans le Beaujolais, les 24 heures du Téléthon vont faire leur arrivée à Odenas. Les 9 et 10 décembre prochain se tiendra une course relais de 2kms que les participants doivent réaliser le plus de fois possible en une seule journée. Entre 150 et 200 participants sont attendus. A noter que pour chaque tour effectué, 2 euros seront reversés au Téléthon.