Télévision : Canal+ coupe la diffusion des chaînes du groupe TF1

Pas d’accord entre le groupe Canal+ et TF1, et donc écran noir pour les abonnés Canal+. Dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution entre les deux parties, le groupe Canal+ a annoncé, ce vendredi 2 septembre, “renoncer” à la diffusion des chaînes gratuites du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI). “Face à ces exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester, le Groupe Canal+, partenaire de longue date du Groupe TF1, est contraint de renoncer à diffuser ces chaînes en France métropolitaine“, indique Canal+ dans un communiqué.

“Conscient de l’importance de la Coupe du Monde de Football pour ses abonnés et

fort de son partenariat avec beIN Sports qui détient l’intégralité des droits de la

compétition, le Groupe CANAL+ sera en mesure de proposer l’intégralité de

l’évènement à ses abonnés.“, précise par ailleurs la filiale du groupe Vivendi.

Du côté de TF1, on prend acte de la décision et rejette la faute sur Canal+, qui selon lui, n’a “pas souhaité conclure un nouvel accord […], malgré des semaines de discussions”, peut-on lire dans le communiqué. Une décision qui pénalise des millions de téléspectateurs, selon le groupe détenu par Bouygues. Néanmoins, TF1 reste ouvert aux discussions dans l’optique de trouver rapidement un accord.

Concrètement, seuls les personnes qui reçoivent la télévision uniquement via un abonnement par satellite (et qui n’y ont donc pas accès par une box d’un autre opérateur ou la TNT gratuite) seront totalement privés des chaînes de TF1. Selon les derniers chiffres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom, ex-CSA), 7 % des foyers français équipés d’un téléviseur reçoivent la télévision uniquement par satellite, rappelle Le Monde.